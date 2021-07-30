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Японская дзюдоистка Акира Соне выиграла золото на Олимпиаде-2021 в Токио в категории свыше 78 кг

Японская дзюдоистка Акира Соне выиграла золото на Олимпиаде-2020 в Токио
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Японская дзюдоистка Акира Соне завоевала золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории свыше 78 кг. В финале она победила представительницу Кубы Идалис Ортис.

Обладательницами бронзы стали Ирина Киндзерская из Азербайджана и Ромен Дико из Франции.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых наград. Лидирует Китай (18-9-11). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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