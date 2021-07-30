Российская лучница Елена Осипова прокомментировала поражение в финале ОИ-2020

Российская лучница Елена Осипова, которая завоевала серебряную медаль в личном турнире на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, поделилась эмоциями после решающего сражения. В финале Осипова уступила представительнице Южной Кореи Ан Сан со счётом 5:6.
«В нашем виде спорта результат всегда справедлив. У нас нет баллов и судей. Спортсмен сам творит историю. Попал в цель — выиграл, промахнулся — проиграл. Всё просто.
Очень рада, что завоевала здесь две серебряные медали. Никаких задач перед собой изначально не ставила — просто выполняла свою работу. Был шанс не доводить дело до тай-брейка, но чуть-чуть не получилось. А в решающей перестрелке сердце ёкнуло — и стрела попала в восьмёрку…» — приводятся слова Осиповой в телеграм-канале Олимпийского комитета России.
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- 30 июля 2021
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