Российская лучница Елена Осипова прокомментировала поражение в финале ОИ-2020

Российская лучница Елена Осипова, которая завоевала серебряную медаль в личном турнире на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, поделилась эмоциями после решающего сражения. В финале Осипова уступила представительнице Южной Кореи Ан Сан со счётом 5:6.

«В нашем виде спорта результат всегда справедлив. У нас нет баллов и судей. Спортсмен сам творит историю. Попал в цель — выиграл, промахнулся — проиграл. Всё просто.

Очень рада, что завоевала здесь две серебряные медали. Никаких задач перед собой изначально не ставила — просто выполняла свою работу. Был шанс не доводить дело до тай-брейка, но чуть-чуть не получилось. А в решающей перестрелке сердце ёкнуло — и стрела попала в восьмёрку…» — приводятся слова Осиповой в телеграм-канале Олимпийского комитета России.

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