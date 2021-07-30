Чешский дзюдоист Лукаш Крпалек победил грузина Гурама Тушишвили в финале ОИ-2020

Чешский дзюдоист Лукаш Крпалек выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории свыше 100 кг. В финале он победил представителя Грузии Гурама Тушишвили.

Крпалек стал двукратным олимпийским чемпионом. Он принёс Чехии третью золотую медаль на Играх-2020.

Обладателями бронзовых медалей стали россиянин Тамерлан Башаев и француз Тедди Ринер.



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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград. Всего на Олимпиаде будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.