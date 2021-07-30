Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Чешский дзюдоист Лукаш Крпалек победил грузина Гурама Тушишвили в финале ОИ-2021 в категории свыше 100 кг

Чешский дзюдоист Лукаш Крпалек победил грузина Гурама Тушишвили в финале ОИ-2020
Комментарии

Чешский дзюдоист Лукаш Крпалек выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории свыше 100 кг. В финале он победил представителя Грузии Гурама Тушишвили.

Крпалек стал двукратным олимпийским чемпионом. Он принёс Чехии третью золотую медаль на Играх-2020.

Обладателями бронзовых медалей стали россиянин Тамерлан Башаев и француз Тедди Ринер.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград. Всего на Олимпиаде будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Новость по теме
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев победил украинца Якова Хаммо и завоевал бронзу ОИ-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021