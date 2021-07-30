Алексеев: гандболисток попросили снизить активность в соцсетях, хвалиться-то нечем было

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал победу в матче с Венгрией.

«После игры с Венгрией я чувствую себя нормально, восстановился. Самое главное — голос восстановил, всё идёт по плану. Успели провести тренировку, провели просмотр матчей сборной Франции — нашего следующего соперника. Каких-то новшеств в графике и режиме команды нет.

Все понимали, что от матча со сборной Венгрии зависит наша судьба. В случае поражения собирались бы домой, наверное. Вот и всё. Но разговоры об усталости появились на фоне двух неудачных игр. Надеюсь, что эту усталость после победы мы сбросили. Говорил уже и буду говорить, что победы прибавляют сил. А какие конкретно решения были приняты после матча с Швецией? Девочек попросили снизить активность в социальных сетях, хвалиться-то нечем было. Пока мы сделали то, что должны были сделать — одержали победу, а теперь обязаны продолжать выигрывать», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.