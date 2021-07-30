Гандболистка Ильина: после поражений оскорблений в соцсетях было много. Мы хейт заслужили

Разыгрывающая женской сборной России по гандболу Екатерина Ильина рассказала о том, как справляется с хейтом в социальных сетях.
«После матча с Венгрией я восстановилась. Какие-то мелкие проблемы со здоровьем есть после каждого матча, но все девчонки усиленно этим занимаются. Сейчас полная концентрация на матче с Францией. Действительно, игры с Бразилией и Швецией дались очень сложно как в физическом, так и в психологическом плане. Но матч с Венгрией придал сил и уверенности, стал определённым толчком для хорошей игры в следующем матче».
Лично я стараюсь не читать сообщения с хейтом в соцсетях. Что скрывать — оскорблений было много. На тот момент, наверное, мы этот хейт заслужили. Но слова поддержки от родных, близких, коллег, тренеров перевесили весь негатив. Гандболистки всех клубов нашей Суперлиги записали трогательное и мотивационное видео, в котором пожелали нам удачи. Присылали добрые слова детские школы. Мы хотели доказать всем, и в первую очередь самим себе, что не просто так приехали на Олимпиаду, что мы можем играть хорошо и побеждать», — передаёт слова Ильиной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 30 июля 2021
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