Гандболистка Ильина: крики Трефилова с трибун — самые громкие

Разыгрывающая женской сборной России по гандболу Екатерина Ильина рассказала, кто громче кричит во время матча — главный тренер Алексей Алексеев с боковой линии или Евгений Трефилов с трибун, а также, к кому спортсменки больше прислушиваются, если подсказки идут одновременно.



«Все, наверное, знают, что Евгений Васильевич — один такой. Его крики самые громкие, это факт. Насчёт подсказок — мы понимаем, что со стороны виднее, и стараемся воспринимать всю информацию, которая идёт во время матча», — передаёт слова Ильиной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

«То, что мы кричим во время игры — это чтобы подбодрить. Но вряд ли лишний крик в последний момент повлияет на действия игроков. Мы же готовимся к матчам заранее. Все друг друга знают», — добавил Алексей Алексеев.