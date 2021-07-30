Гандболистка Ильина: крики Трефилова с трибун — самые громкие

Разыгрывающая женской сборной России по гандболу Екатерина Ильина рассказала, кто громче кричит во время матча — главный тренер Алексей Алексеев с боковой линии или Евгений Трефилов с трибун, а также, к кому спортсменки больше прислушиваются, если подсказки идут одновременно.
«Все, наверное, знают, что Евгений Васильевич — один такой. Его крики самые громкие, это факт. Насчёт подсказок — мы понимаем, что со стороны виднее, и стараемся воспринимать всю информацию, которая идёт во время матча», — передаёт слова Ильиной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
«То, что мы кричим во время игры — это чтобы подбодрить. Но вряд ли лишний крик в последний момент повлияет на действия игроков. Мы же готовимся к матчам заранее. Все друг друга знают», — добавил Алексей Алексеев.
- 30 июля 2021
-
15:45
-
15:40
-
15:36
-
15:31
-
15:27
-
15:14
-
15:07
-
15:02
-
14:59
-
14:57
-
14:56
-
14:45
-
14:40
-
14:32
-
14:29
-
14:12
-
14:02
-
13:56
-
13:48
-
13:43
-
13:32
-
13:24
-
13:09
-
12:58
-
12:57
-
12:52
-
12:45
-
12:43
-
12:42
-
12:40
-
12:38
-
12:28
-
12:25
-
12:22
-
12:18