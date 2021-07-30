Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Сборную США дисквалифицировали после победы в квалификации в смешанной эстафете 4х400 м на Олимпиаде-2021

Сборную США дисквалифицировали после победы в квалификации в смешанной эстафете 4х400 м
Комментарии

Сборная США получила дисквалификацию, после того как показала лучшее время в квалификации в смешанной эстафете 4х400 м. Американских бегунов дисквалифицировали за нарушение технического регламента — они некорректно провели процедуру передачи эстафетной палочки.

В составе сборной США выступали Элайджа Гудвин, Линна Ирби, Тэйлор Мэсон и Брайс Дэдмон.

В финале, который состоится завтра, 31 июля, выступят команды Польши, Нидерландов, Ямайки, Великобритании, Бельгии, Ирландии, Германии и Испании.

В настоящий момент у олимпийской сборной США 14 золотых медалей, 16 серебряных и 11 бронзовых. Она находится на третьем месте в неофициальном командном зачёте, уступая Китаю и Японии. Россия идёт четвёртой (10-14-10).

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021