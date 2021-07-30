Сборную США дисквалифицировали после победы в квалификации в смешанной эстафете 4х400 м

Сборная США получила дисквалификацию, после того как показала лучшее время в квалификации в смешанной эстафете 4х400 м. Американских бегунов дисквалифицировали за нарушение технического регламента — они некорректно провели процедуру передачи эстафетной палочки.

В составе сборной США выступали Элайджа Гудвин, Линна Ирби, Тэйлор Мэсон и Брайс Дэдмон.

В финале, который состоится завтра, 31 июля, выступят команды Польши, Нидерландов, Ямайки, Великобритании, Бельгии, Ирландии, Германии и Испании.

В настоящий момент у олимпийской сборной США 14 золотых медалей, 16 серебряных и 11 бронзовых. Она находится на третьем месте в неофициальном командном зачёте, уступая Китаю и Японии. Россия идёт четвёртой (10-14-10).

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