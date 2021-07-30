«Я не думаю — знаю». Российский дзюдоист Башаев — на вопрос, помогали ли судьи чемпиону ОИ

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, поделился эмоциями от завоевания бронзовой медали на Олимпиаде 2020 года в Токио. В четвертьфинале он победил двукратного чемпиона ОИ француза Тедди Ринера, в полуфинале уступил грузину Гураму Тушишвили, а в схватке за бронзовую медаль победил украинца Якова Хаммо.

По словам Башаева, в четвертьфинале судьи помогали его титулованному сопернику.

«Работа была проделана под него, мы ехали за золотом, и его надо было проходить — на сборах специально подбирали соперников под Ринера. Всё было выверено и проработано.

Решающий бросок? Всё очень просто: мне надо было дотянуться двумя руками до одной стороны кимоно. Ему судьи позволяют забирать запрещённые заходы, поэтому в основное время это было сделать сложно. Поэтому надо было уйти в «голденскор» — чтобы он подсел, потерял концентрацию. А там я почувствовал момент и запрыгнул в бросок. Я ждал, что он просто остановится, но он решил контратаковать своим коронным броском, таз у него ушёл, и я начал толкать его вперёд. Специально с криком, чтобы доказать, что это моё движение.

Думаю ли я, что судьи его подтаскивают? Я не думаю — я это знаю. Я понимаю зачем: им нужна легенда, которая не падает и три раза выиграл Олимпиаду. Любой человек знает какого-то француза, который выигрывает всё подряд», — передаёт слова Башаева корреспондент «Чемпионата».