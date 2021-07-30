Сборная России вышла в финал женской комбинированной эстафеты 4х100 м на ОИ-2020
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Женская сборная России вышла в финал комбинированной эстафеты 4х100 м на Олимпийских играх в Токио (Япония). В отборочном заплыве Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Мария Каменева продемонстрировали седьмой результат — 3.57.36.
Лучшими в квалификации стали канадские пловчихи — 3.55,17. Финал в этом виде программы состоится 1 августа.
Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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