Российские пловцы вышли в финал комбинированной эстафеты 4х100 м на ОИ-2020

Мужская сборная России вышла в финал комбинированной эстафеты 4х100 м на Олимпийских играх в Токио (Япония). В отборочном заплыве Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринёв продемонстрировали общий третий результат — 3.31,66.



Лучшими в квалификации стали итальянские пловцы — 3.30,02. Финал в этом виде программы состоится 1 августа.



Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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