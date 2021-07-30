Российский шпажист Сергей Бида прокомментировал поражение в финале командного турнира ОИ

Российский шпажист Сергей Бида поделился мнением о поражении в финале командного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио. Сборная России, за которую помимо Биды выступали Павел Сухов и Никита Глазков (Сергей Ходос не выступал в финале), проиграла Японии со счётом 36:45.

«Горечь всё равно останется. Буду просыпаться, думать, что было не так. Но серебро и в Африке серебро.

Мы проиграли в финале, значит, не справились. Давление я ощущаю всегда, последний номер ответственен на всю команду, несмотря на счёт. В последнем бою я не справился с этой ответственностью, буду работать и исправлять. Это больше психология, сами ОИ — целиком психология. Все команды примерно равные, все тренируются, каждый достоин выиграть.

Золото бы я посвятил бабушке, а серебро — матери. У нас почему-то перед награждением отобрали телефоны, удалось один пронести, сфоткаться. К судейству абсолютно никаких претензий, судили честно. Японцы — очень серьёзные соперники, очень тяжело фехтовать. Здесь они собрались, им дали шанс, родные стены тоже подстёгивали. Сегодня произошло так, завтра могло бы случиться по-другому.

Конечно, можно сохранить эту команду за три года. Но всё будет зависеть от ребят. По возрасту, конечно, можно сохранить. Обязательно пойду за золотом, которое посвящу бабушке», — передаёт слова Биды корреспондент «Чемпионата».