Российский шпажист Сергей Ходос ответил, есть ли в фехтовании допинг

Российский шпажист Сергей Ходос рассказал, есть ли в фехтовании случаи употребления допинга.

«В фехтовальном сообществе к нам соперники никакие претензии не предъявляют. Все прекрасно понимают, что в фехтовании как такового допинга нет — по крайней мере я не знаю, что может помочь фехтовальщику.

Фехтование — сложный технический вид спорта, в котором очень важен настрой. Нельзя быть определённо быстрым или суперсильным — всё должно быть в совокупности. Случаи попадания на допинге единичные — и то по глупости», — передаёт слова Ходоса корреспондент «Чемпионата».

Сегодня, 30 июля, Ходос в составе сборной России стал серебряным призёром командного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио. Сергей не выступал в финале, за команду выступили Сергей Бида, Павел Сухов и Никита Глазков.

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