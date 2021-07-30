Российский шпажист Сергей Ходос ответил, есть ли в фехтовании допинг

Российский шпажист Сергей Ходос рассказал, есть ли в фехтовании случаи употребления допинга.
«В фехтовальном сообществе к нам соперники никакие претензии не предъявляют. Все прекрасно понимают, что в фехтовании как такового допинга нет — по крайней мере я не знаю, что может помочь фехтовальщику.
Фехтование — сложный технический вид спорта, в котором очень важен настрой. Нельзя быть определённо быстрым или суперсильным — всё должно быть в совокупности. Случаи попадания на допинге единичные — и то по глупости», — передаёт слова Ходоса корреспондент «Чемпионата».
Сегодня, 30 июля, Ходос в составе сборной России стал серебряным призёром командного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио. Сергей не выступал в финале, за команду выступили Сергей Бида, Павел Сухов и Никита Глазков.
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- 30 июля 2021
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