Рамзан Кадыров отреагировал на бронзу Тамерлана Башаева на ОИ-2020

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к российскому дзюдоисту Тамерлану Башаеву, который на Олимпиаде-2020 в Токио завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 кг. Кадыров поздравил Башаева с завоеванием бронзы.
«Громкую победу в свой актив записал наш дзюдоист Тамерлан Башаев. На стадии 1/4 финала среди тяжеловесов он одолел двукратного олимпийского чемпиона из Франции Тедди Ринера. Но, к великому сожалению, не смог пробиться в финал, проиграв в полуфинале Гураму Тушишвили из Грузии. Он стал бронзовым призёром ОИ, победив украинца Якова Хаммо.
Я поздравляю Тамерлана с завоеванием бронзовой медали! Вся страна сегодня поддерживала Имама Хатаева (боксёра, вышедшего в полуфинал ОИ. — Прим. «Чемпионата») и Тамерлана Башаева. Они порадовали нас яркими выступлениями. Оба подошли к турниру в прекрасной форме и были заряжены покорить вершину ОИ. Мы гордимся ими, болеем за Имама и желаем ему успехов. «Ахмат» — сила!» — написал Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
- 30 июля 2021
-
17:00
-
16:59
-
16:54
-
16:35
-
16:35
-
16:32
-
16:31
-
16:28
-
16:16
-
16:06
-
15:54
-
15:51
-
15:45
-
15:40
-
15:36
-
15:31
-
15:27
-
15:14
-
15:07
-
15:02
-
14:59
-
14:57
-
14:56
-
14:45
-
14:40
-
14:32
-
14:29
-
14:12
-
14:02
-
13:56
-
13:48
-
13:43
-
13:32
-
13:24
-
13:09