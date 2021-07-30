Рамзан Кадыров отреагировал на бронзу Тамерлана Башаева на ОИ-2020

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к российскому дзюдоисту Тамерлану Башаеву, который на Олимпиаде-2020 в Токио завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 кг. Кадыров поздравил Башаева с завоеванием бронзы.

«Громкую победу в свой актив записал наш дзюдоист Тамерлан Башаев. На стадии 1/4 финала среди тяжеловесов он одолел двукратного олимпийского чемпиона из Франции Тедди Ринера. Но, к великому сожалению, не смог пробиться в финал, проиграв в полуфинале Гураму Тушишвили из Грузии. Он стал бронзовым призёром ОИ, победив украинца Якова Хаммо.

Я поздравляю Тамерлана с завоеванием бронзовой медали! Вся страна сегодня поддерживала Имама Хатаева (боксёра, вышедшего в полуфинал ОИ. — Прим. «Чемпионата») и Тамерлана Башаева. Они порадовали нас яркими выступлениями. Оба подошли к турниру в прекрасной форме и были заряжены покорить вершину ОИ. Мы гордимся ими, болеем за Имама и желаем ему успехов. «Ахмат» — сила!» — написал Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».