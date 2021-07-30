Японские спортсмены завоевали рекордное число золотых медалей на Олимпиаде-2020

Сборная Японии установила национальный рекорд по количеству золотых медалей, завоёванных на летних Олимпийских играх.
На домашних Играх-2020 в Токио японские спортсмены 17 раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала. Ранее лучший результат Страны восходящего солнца был 16 золотых наград. Именно столько японские атлеты завоевали на Олимпиаде-2004 в Афинах и домашних Играх в 1964 году.
Рекордное 17-е золото Япония выиграла в командном турнире по фехтованию на шпагах, одолев в финале сборную России.
Всего после семи дней соревнований в активе японцев 28 наград (17 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых), что соответствует второму месту в медальном зачёте. Лидирует сборная Китая – 40 (19, 10, 11). На третьем месте идут американские спортсмены – 41 (14, 16, 11). Российская команда занимает четвёртое место – 34 (10, 14, 10).
Олимпийские игры – 2020 завершатся в Японии 8 августа.
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