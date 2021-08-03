Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 4 августа

Завтра, 4 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 17 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 4 августа 2021 года

00:30. Плавание. Женщины. Открытая вода. 10 км.

03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами. Финал.

05:00. Скейтбординг. Женщины. Парк. Финал.

08:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. Финал.

08:33. Парусный спорт. Мужчины. 470. Финальная гонка.

09:33. Парусный спорт. Женщины. 470. Финальная гонка.

11:45. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал.

12:30. Лёгкая атлетика. Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал.

12:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. 800 м. Финал.

12:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Финал.

12:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. 200 м. Финал.

13:00. Конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство. Финал.

13:30. Синхронное плавание. Дуэты. Финал.

13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. Финал.

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг. Группа А.

14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. Финал.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. Финал.