Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 4 августа

Завтра, 4 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 17 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 4 августа 2021 года
00:30. Плавание. Женщины. Открытая вода. 10 км.
03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами. Финал.
05:00. Скейтбординг. Женщины. Парк. Финал.
08:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. Финал.
08:33. Парусный спорт. Мужчины. 470. Финальная гонка.
09:33. Парусный спорт. Женщины. 470. Финальная гонка.
11:45. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал.
12:30. Лёгкая атлетика. Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал.
12:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. 800 м. Финал.
12:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Финал.
12:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. 200 м. Финал.
13:00. Конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство. Финал.
13:30. Синхронное плавание. Дуэты. Финал.
13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. Финал.
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг. Группа А.
14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. Финал.
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. Финал.
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