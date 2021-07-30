Американский журналист: похоже, некоторые из жульничавших россиян выступают на Олимпиаде

Обозреватель Yahoo Sports Генри Башнелл поделился мнением по поводу сегодняшнего скандала на Олимпийских играх — 2020. Американский пловец Райан Мёрфи, проигравший россиянину Евгению Рылову на дистанции 200 метров на спине, заявил, что не считает соревнования чистыми. Затем спортсмен из США извинился перед Рыловым, дав понять, что не намекал на россиянина.



«Мёрфи посчитал нужным это сказать, и он прав. Это необходимое заявление, поскольку российские спортсмены обманывали раньше и мы никогда не узнаем, кто именно это делал. Судя по всему, властям на это наплевать.



Некоторые антидопинговые органы призывали к полному отстранению россиян за государственную допинг-программу. Их аргумент — нельзя отделить чистых спортсменов от грязных, поскольку в России скрыли улики. Расследование ВАДА выявило множество случаев предполагаемого употребления допинга, но как минимум 145 спортсменов из этого списка не могли быть наказаны из-за удаления или изменения данных.



Естественный вывод ВАДА был таков, что любой российский спортсмен должен был доказать свою невиновность, чтобы получить право выступать на Олимпиаде. Но CAS вынес решение, которое антидопинговые органы назвали невнятным и разрушительным. В итоге антидопинговые органы должны были доказать вину спортсменов, чтобы не допустить их на Игры. Но доказательств жульничества не было, ведь Россия их уничтожила.



Так что теперь сотням российских спортсменов разрешено выступать в Токио. Они носят белое, синее и красное. На их флаге есть белый, синий и красный цвета. В их названии есть слово „российский“. Их болельщики скандируют „Россия!“. Они — россияне. И пусть они могут быть чистыми, но никто не заставлял их это доказывать.



Итак, у нас нет доказательств, что Рылов или кто-то другой обманывал, но есть логичные подозрения. Именно это имел в виду Мёрфи, когда вновь и вновь повторял, что не может с уверенностью отвечать на вопросы или выдвигать конкретные обвинения из-за того, что произошло в прошлом. Существовала спонсируемая государством схема допинга и сокрытия. Многие спортсмены получили преимущество и покровительство. Относительно немногие были наказаны. И некоторые, похоже, находятся здесь, в Токио.



Это неправильно, и, если бы Мёрфи промолчал, МОК смёл бы проступки под гигантский ковёр. МОК давно примирился с Россией и выступал против наказаний. Он имеет значительное влияние на ВАДА, а его вице-президент Джон Коутс – и это, возможно, ещё более важно — является главой Международного арбитражного совета по спорту, который стоит над Спортивным арбитражным судом, принявшим то самое решение по россиянам в декабре.

Это сеть конфликтов интересов и влиятельных людей, которые отчаянно хотят, чтобы Олимпийские игры продолжались. Данная сеть ответственна за смехотворное и снисходительное решение позволить России здесь выступать всего лишь через несколько лет после раскрытия обширной допинг-программы. Вот почему ОКР имел наглость через несколько часов после комментариев Мёрфи написать в «Твиттере», что «их победы нервируют некоторых коллег» и что «они на Олимпиаде, нравится это кому-то или нет».



Вот почему Мёрфи и другие должны высказываться. Быть полицейским в допинге — это не его обязанность. Он не должен чувствовать необходимость устраивать международную бурю вместо того, чтобы радоваться медали. Этим не должны заниматься ни профессиональные спортсмены, ни любители. Но олимпийские власти не оставили им выбора», — написал американский журналист.

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