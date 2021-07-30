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Сергей Тетюхин прокомментировал поражение сборной России по волейболу в матче с Францией

Сергей Тетюхин прокомментировал поражение сборной России по волейболу в матче с Францией
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Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин дал комментарий по поводу поражения сборной России в матче с Францией на групповом этапе Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония). Россияне уступили французам со счётом 1:3 (21:25, 25:20, 17:25, 20:25).

«Сегодня не было концентрации, качество второй передачи у нас страдает. Не первый раз об этом говорим. Очень плохо играли. Есть матчи нужные, а есть матчи такие полунужные. Вроде и настроиться надо, а вроде можно чуть-чуть и недонастроиться. Глядя на турнирную таблицу, можно сделать какую-то поблажку себе. Вот это есть у нас внутри, и это очень плохо. Я не знаю, как это искоренить.

Не будем ходить вокруг да около. Конечно, фактор выхода в плей-офф влияет. Все умеют считать расклады и понимают, что это была не такая игра, на которую надо выходить и умирать. Я так понимаю это со стороны. У французов противоположная ситуация. Им нужно было побеждать кровь из носу. Кто хотел, тот и победил сегодня. Всё просто», — приводит слова Тетюхина «Р-Спорт».

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