Гимнастка Симона Байлз призналась, что испытывает проблемы с ориентацией в пространстве

Четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года по спортивной гимнастике Симона Байлз подробнее рассказала о психологической проблеме, которая не позволила ей продолжить борьбу в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

Симона страдает от потери ориентации в пространстве во время трюков (twisties – перекручивания). Это синдром, с которым чаще всего сталкиваются гимнасты, фактически отключает мышечную память, пока тело находится в воздухе.

«Я испытывала это чувство раньше. Говоря простым языком, это окаменение, безуспешная попытка синхронизировать свой разум и тело. Может быть, оно вызвано стрессом, но я не уверена, что это на 100% так. Я буквально не могу отличить верх от низа. Невозможность ощущать собственное тело — это безумие. Самое страшное, что в такие моменты я не понимаю, где нахожусь, не знаю, куда и на что я приземлюсь — это могут быть голова, руки, ноги, спина.

Я не уверена, что вы понимаете, как опасно находиться в таком состоянии, когда вы делаете акробатические трюки. Это очень небезопасно», — написала Байлз в «сториз» своего «инстаграма».