Батутист Андрей Юдин: мама смотрит на соревнования как на ужастики

Чемпион мира 2015 года в команде, двукратный бронзовый призёр первенств планеты в индивидуальных прыжках 25-летний российский батутист Андрей Юдин рассказал, кто мотивирует его оставаться в спорте.

«То, что я здесь, – это заслуга моих родителей. У меня было много срывов и апатий. Я такой человек, что боюсь кого-то подвести. Даже когда я начинаю сам в себе разочаровываться, меня поддерживают и наставляют. Я прислушиваюсь к их мнению, понимаю, где я подумал неправильно, где я перегнул палку.

Будут ли родители болеть за меня из дома? Телевизор будет включён, но я не знаю, будут ли мои родители смотреть. Моя мама смотрит на соревнования как на ужастики. Через пальцы. А папа транслирует ей в соседнюю комнату, что происходит», — приводит слова Юдина пресс-служба МОК.

Соревнования по прыжкам на батуте среди мужчин на Олимпийских играх – 2020 в Токио начнутся 31 июля в 7:00 мск.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.