Батутист Андрей Юдин: мама смотрит на соревнования как на ужастики

Чемпион мира 2015 года в команде, двукратный бронзовый призёр первенств планеты в индивидуальных прыжках 25-летний российский батутист Андрей Юдин рассказал, кто мотивирует его оставаться в спорте.
«То, что я здесь, – это заслуга моих родителей. У меня было много срывов и апатий. Я такой человек, что боюсь кого-то подвести. Даже когда я начинаю сам в себе разочаровываться, меня поддерживают и наставляют. Я прислушиваюсь к их мнению, понимаю, где я подумал неправильно, где я перегнул палку.
Будут ли родители болеть за меня из дома? Телевизор будет включён, но я не знаю, будут ли мои родители смотреть. Моя мама смотрит на соревнования как на ужастики. Через пальцы. А папа транслирует ей в соседнюю комнату, что происходит», — приводит слова Юдина пресс-служба МОК.
Соревнования по прыжкам на батуте среди мужчин на Олимпийских играх – 2020 в Токио начнутся 31 июля в 7:00 мск.
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