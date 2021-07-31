Скалолаз Алексей Рубцов: пока соглашаешься работать без денег, их никто не даст

Чемпион мира 2009 года в боулдеринге и обладатель золотой медали континентального первенства 2020 года в многоборье скалолаз Алексей Рубцов, который представит Россию на Олимпийских играх в Токио, рассказал, что занимается своим видом спорта не ради денег.

«Хочешь денег — иди в футбол или хоккей. Как я уже говорил, лазать начинал ради собственного удовольствия. А не из-за финансов. Начал в сознательном возрасте, уже почти имея высшее техническое образование и понимание мира. И никогда не занимался скалолазанием ради денег. Просто нравится лазать. А спонсоры мне лишь продлевают карьеру. Но даже после её завершения не перестану лазать по выходным. Вообще виды спорта, которые добавили в олимпийскую программу, — скалолазание, скейт, серфинг — подразумевают ловлю кайфа, а деньги и награды идут уже бонусом. Некоторые спортсмены в ряде стран хорошо зарабатывают в этих видах, но деньги не основная цель.

Когда у меня появились иностранные спонсоры? Один в 2016 году, другой — в 2021-м. Часто скалолазы соглашаются с условиями наших компаний. Снаряжение, конечно, лучше, чем ничего, но в глобальном плане не очень хорошо для формирования правильной позиции по спонсированию спорта и спортсменов в перспективе. Пока соглашаешься работать без денег, их никто не даст», — приводят слова Рубцова «Известия».

В программу многоборья входят три вида скалолазания: боулдеринг, скорость и трудность. Квалификация у мужчин пройдёт 3 августа, финал – 5-го.

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