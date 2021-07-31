Песков назвал героем рапиристку Мартьянову, которая с травмой выступала в финале Олимпиады

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о российской рапиристке Марте Мартьяновой, которая с травмой выступала в финале командного турнира на Олимпийских играх в Токио.

«Хочется еще раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов, и, конечно, прежде всего сегодня это Марта Мартьянова. Вот это настоящая девушка-герой, которая дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму. Такими нужно гордиться", — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, в финале российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова (Аделина Загидуллина не выступала) одолели национальной команду Франции (Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье, Астрид Гюйар) со счётом 45:34.