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Дрессел завоевал золото ОИ-2020 с мировым рекордом в плавании, Минаков – 4-й

Дрессел завоевал золото ОИ-2020 с мировым рекордом в плавании, Минаков – 4-й
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Российский пловец на дистанции 100 м баттерфляем Андрей Минаков занял четвёртое место на Олимпийских играх в Токио. Он проплыл дистанцию за 50.88.

Золото взял американец Кейлеб Дрессел, который установил мировой рекорд, проплыв дистанцию за 49,45. Серебро завоевал венгр Криштоф Милак (49.68). Замкнул тройку швейцарец Ноэ Понти (50.74).

На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 34 медали, из которых 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 17 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. Замыкает тройку США. Они взяли 15 золотых, 17 серебряных и 11 бронзовых наград. К этому дню все страны, участвующие на Олимпиаде, взяли не меньше одной медали.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал
31 июля 2021, суббота. 04:30 МСК
Окончено
1
Кейлеб Дрессел
США
49.45
2
Криштоф Милак
Венгрия
49.68
3
Ноэ Понти
Швейцария
50.74
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Новости. Олимпиада 2020
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