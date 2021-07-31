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Байлз не будет участвовать в финалах соревнований на брусьях и в опорном прыжке на ОИ-2021

Байлз не будет участвовать в финалах соревнований на брусьях и в опорном прыжке на ОИ-2020
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года по спортивной гимнастике Симона Байлз не будет участвовать в финалах соревнований по брусьям и опорному прыжку, сообщает The New York Times.

Ранее Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье после неудачи в опорном прыжке, но стала серебряным призёром Игр. От участия в индивидуальном многоборье Симона отказалась. Позже гимнастка подробнее рассказала о психологической проблеме, которая не позволила ей продолжить борьбу в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

На данный момент сборная США занимает третье место в медальном зачете. Они взяли 14 золотых, 17 серебряных и 11 бронзовых наград. Лидирует по этому показателю Китай, который завоевал 19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 17 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.

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