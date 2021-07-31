Дмитрий Губерниев: эх, Минаков, как обидно

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление российского пловца Андрея Минакова в финале Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 100 м баттерфляем. Россиянин финишировал четвёртым.

«Эх, Минаков, как обидно», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Золото завоевал американец Кейлеб Дрессел, который установил мировой рекорд, проплыв дистанцию за 49,45. Серебряным призёром стал венгр Криштоф Милак (49,68). Замкнул тройку швейцарец Ноэ Понти (50,74). Результат Минакова — 50,88.

На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.

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