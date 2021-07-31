Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

На Олимпиаде-2020 в Токио зафиксирован 21 новый положительный тест на коронавирус

На Олимпиаде-2020 в Токио зафиксирован 21 новый положительный тест на коронавирус
Комментарии

Организаторы летней Олимпиады в Токио (Япония) объявили о 21 новом положительном тесте на коронавирус у лиц, имеющих отношение к предстоящим Играм, сообщает официальный сайт соревнований. В этот список не вошли спортсмены. Случаи касаются подрядчиков и персонала.

Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составляет 246.

29 июля стало известно, что сборная Австралии по лёгкой атлетике в полном составе была изолирована на Олимпийских играх в Токио из-за положительного теста одного из спортсменов на коронавирус. 63 легкоатлетов попросили немедленно вернуться в свои комнаты для изоляции после появления новости о том, что американский прыгун с шестом Сэм Кендрикс сдал положительный тест на COVID-19.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Новость по теме
Сборная Австралии по лёгкой атлетике в полном составе изолирована на Олимпиаде в Токио
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021