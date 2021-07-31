На Олимпиаде-2020 в Токио зафиксирован 21 новый положительный тест на коронавирус

Организаторы летней Олимпиады в Токио (Япония) объявили о 21 новом положительном тесте на коронавирус у лиц, имеющих отношение к предстоящим Играм, сообщает официальный сайт соревнований. В этот список не вошли спортсмены. Случаи касаются подрядчиков и персонала.
Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составляет 246.
29 июля стало известно, что сборная Австралии по лёгкой атлетике в полном составе была изолирована на Олимпийских играх в Токио из-за положительного теста одного из спортсменов на коронавирус. 63 легкоатлетов попросили немедленно вернуться в свои комнаты для изоляции после появления новости о том, что американский прыгун с шестом Сэм Кендрикс сдал положительный тест на COVID-19.
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