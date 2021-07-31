Российские саблистки вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Российские саблистки вышли в полуфинал командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В четвертьфинале Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина победили японок со счётом 45:34.
За выход в финал россиянки поспорят с победительницами матча Венгрия — Южная Корея. Полуфинал начнётся в 7:40 мск. Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня, 31 июля.
Ранее в личном турнире Позднякова завоевала золото, а Великая — серебро.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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