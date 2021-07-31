Американка Ледеки – вторая спортсменка, выигравшая 7 золотых медалей в плавании на ОИ

24-летняя американская пловчиха Кэти Ледеки, выигравшая золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 800 м вольным стилем, установила одно знаменательное статистическое достижение. Об этом сообщается в «Твиттере» MisterChip.
Как отмечает источник, Кэти Ледеки – вторая спортсменка в истории плавательных соревнований Олимпийских игр, которой удалось завоевать семь золотых медалей (шесть – в одиночных соревнованиях и одна – в эстафете). Лидер по этому показателю другая пловчиха из США – Дженни Томпсон, у которой восемь наград высшей пробы (все – в эстафетах).
Напомним, на текущих Олимпийских играх – 2020 спортсмены из США лидируют по количеству медалей в плавании – в их копилке 26 наград, из которых восемь золотых, и по девять серебряных и бронзовых. У ближайшего конкурента в лице Австралии – 17 медалей.
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