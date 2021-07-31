Россия — 7-я в смешанной комбинированной эстафете на ОИ, у Великобритании мировой рекорд

Сборная России заняла седьмое место в финале смешанной комбинированной эстафеты 4х100 м на Олимпийских играх в Токио. Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева продемонстрировали результат 3.42.45.
Золото с мировым рекордом выиграли британцы. Серебро завоевали китайцы, бронзу — австралийцы.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м
1. Великобритания — 3.37,58 (мировой рекорд).
2. Китай — 3.38,86.
3. Австралия — 3.38,95...
7. Россия (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Мария Каменева) — 3.42.45.
Сборная России на Олимпиаде в Токио пока завоевала 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Игры в Токио завершатся 8 августа.
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