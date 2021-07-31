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Женская сборная России по волейболу победила США и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2020

Женская сборная России по волейболу в четвёртом туре группового этапа олимпийского турнира в Токио (Япония) уверенно победила команду США со счётом 3:0 (25:20, 25:12, 25:19). Самым результативным игроком стала Наталия Гончарова, набравшая 26 очков.

На старте соревнований россиянки потерпели поражение от Италии — 0:3 (23:25, 19:25, 14:25), а затем разгромили Аргентину — 3:0 (25:19, 25:15, 25:13) и одолели Китай — 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12).

Сборная России с тремя победами гарантировала себе выход в четвертьфинал Олимпиады. 2 августа в заключительном матче группового этапа россиянки встретятся со сборной Турции.

На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте Игр в Токио, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.

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