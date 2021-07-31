Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Две россиянки вышли в финал ОИ в стрельбе с трёх позиций. У Зыковой — олимпийский рекорд

Россиянки Юлия Зыкова и Юлия Каримова вышли в финал соревнований по стрельбе из винтовки с трёх позиций с 50 м. В квалификации Зыкова заняла первое место, установив олимпийский рекорд — 1182. Каримова стала четвёртой (1177).

Начало финала, в котором примут участие восемь спортсменок, запланировано на 10:00 мск. Соперницами россиянок будут спортсменки из США, Германии, Сербии, Швейцарии, Словении и Норвегии.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Лидирует Китай (19-11-11). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать