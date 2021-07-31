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В МОК рассчитывают, что требования CAS по России сохранятся до ОИ-2022

В МОК рассчитывают, что требования CAS по России сохранятся до ОИ-2022
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Марк Адамс, глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК), выразил мнение о сохранении ограничений для России от CAS на следующих Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Мы напоминаем о правилах комментаторам и прессе. Мы не можем запретить людям носить майки с надписями и так далее, но есть правила. В споре WADA и ОКР мы были заинтересованной стороной. WADA говорило, что правила действуют, что приемлемо и что неприемлемо, что всё должно соответствовать решению CAS. То, что мы делаем — это следование правилам. Нелегко сделать это на всех объектах. Думаю, указания сохранятся на Пекин-2022. Все будет зависеть от указаний, трудно сказать, как это будет», — цитирует главу пресс-службы МОК Марка Адамса «Р-Спорт».

Напомним, 17 декабря 2020 года CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.

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