Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 31 июля

Сегодня, 31 июля, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) был разыгран 21 комплект медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 31 июля 2021 года

Триатлон. Смешанная эстафета

1. Великобритания — 1:23.41.

2. США — 1:23.55.

3. Франция — 1:24.04.

Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй

1. Кейлеб Дрессел (США) — 49,45 (мировой рекорд).

2. Кшиштоф Милак (Венгрия) — 49,68.

3. Ноэ Понти (Швейцария) — 50,74.

Плавание. Женщины. 200 м на спине

1. Кейли Маккеоун (Австралия) — 2.04,68.

2. Кайли Масс (Канада) — 2.05,42.

3. Эмили Джейн Сибом (Австралия) — 2.06,17.

Плавание. Женщины. 800 м вольный стиль

1. Кэти Ледеки (США) — 8.12,57.

2. Ариарне Титмус (Австралия) — 8.13,83.

3. Симона Квадарелла (Италия) — 8.18,35.



Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м

1. Великобритания — 3.37,58 (мировой рекорд).

2. Китай — 3.38,86.

3. Австралия — 3.38,95.

Стрельба. Трап. Микст

1. Альберто Фернандес / Фатима Гальвес (Испания).

2. Джанмарко Берти / Алессандра Перильи (Сан-Марино).

3. Брайан Барроуз / Мэделинн Энн Бернау (США).



Прыжки на батуте. Мужчины

1. Иван Литвинович (Беларусь) — 61,715.

2. Дун Дун (Китай) — 61,235.

3. Дилан Шмидт (Новая Зеландия) — 60,675.



Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м

1. Нина Кристен (Швейцария) — 463,9.

2. Юлия Зыкова (Россия) — 461,9.

3. Юлия Каримова (Россия) — 450,3.



Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство

1. Мете Газоз (Турция).

2. Мауро Несполи (Италия).

3. Такахару Фурукава (Япония).



Парусный спорт. Женщины. RS-X

1. Юньсю Лу (Китай) — 36.

2. Шарлин Пикон (Франция) — 38.

3. Эмма Уилсон (Великобритания) — 38.



Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 81 кг

1. Лю Сяоцзюнь (Китай) — 374 кг (170 + 204, олимпийский рекорд).

2. Сакарьяс Боннат Мичель (Доминиканская Республика) — 367 (163 + 204).

3. Антонио Пиццолато (Италия) — 365 (165 + 200).



Парусный спорт. Мужчины. RS-X

1. Киран Бадлу (Нидерланды) — 37.

2. Тома Гояр (Франция) — 74.

3. Кун Би (Китай) — 75.

Регби-7. Женщины

1. Новая Зеландия.

2. Франция.

3. Фиджи.

Дзюдо. Командный микст

1. Франция.

2. Япония.

3. Израиль и Германия.

Фехтование. Женщины. Командная сабля

1. Россия (Ольга Никитина, Софья Великая, София Позднякова).

2. Франция.

3. Южная Корея.

Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска

1. Даниэль Столь (Швеция) — 68,90.

2. Симон Петтерссон (Швеция) — 67,39.

3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) — 67,07.

Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг

1. Фарес Ибрахим Эльбах (Катар) — 402 кг (177 + 225) — олимпийский рекорд.

2. Кейдомар Хьованни Вальенилья Санчес (Венесуэла) — 387 (177 + 210).

3. Антон Плесной (Грузия) — 387 (177 + 210).

Лёгкая атлетика. Микст. Эстафета 4x400 м

1. Польша — 3.09,87.

2. Доминиканская Республика — 3.10,21.

3. США — 3.10,22

Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка) — 10,61 (олимпийский рекорд).

2. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) — 10,74.

3. Шерика Джексон (Ямайка) — 10,76.



Бадминтон. Мужчины. Парный разряд

1. Ли Ян / Ван Чи Линь (Китайский Тайбэй).

2. Ли Цзюнь Хуэй / Лю Юй Чэнь (Китай).

3. Аарон Чиа / Вуи Ик Со (Малайзия).

Теннис. Женщины. Одиночный разряд

1. Белинда Бенчич (Швейцария).

2. Маркета Вондроушова (Чехия).

3. Элина Свитолина (Украина).

В матче за бронзу в олимпийском теннисном турнире в женском парном разряде россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина проиграли бразильянкам Луизе Стефани и Лауре Пигосси со счётом 6:4, 4:6, [9:11].

Серб Новак Джокович остался без медалей Игр-2020. В противостоянии за бронзу в одиночном разряде он проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте — 4:6, 7:6 (8:6), 3:6, а затем снялся с матча за третье место в миксте. В дуэте с Ниной Стоянович он должен был сыграть с представителями Австралии Эшли Барти и Джоном Пирсом.