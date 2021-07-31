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Российские саблистки вышли в финал Олимпиады-2021 в Токио в командном турнире

Российские саблистки вышли в финал Олимпиады-2020 в командном турнире
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Российские саблистки вышли в финал командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В полуфинале Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова уверенно победили сборную Южной Кореи со счётом 45:26.

В финале россиянки встретятся с француженками (начало — в 13:30 мск). В противостоянии за бронзу Южная Корея сразится с Италией.

Ранее в личном турнире Позднякова завоевала золото, а Великая — серебро.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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