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Испанцы завоевали золото Олимпиады-2020 в смешанных соревнованиях в трапе

Представители Испании Альберто Фернандес и Фатима Гальвес выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в смешанных соревнованиях по стендовой стрельбе в трапе. В финале они победили Джанмарко Берти и Алессандру Перильи из Сан-Марино со счётом 41:40.

В противостоянии за бронзу Брайан Барроуз и Мэделинн Энн Бернау (США) одолели словаков Зузану Регак-Стефечекову и Эрика Варгу — 42:42 (перестрелка — 3:2).

Россияне пробиться в финал не смогли. В квалификации Дарья Семьянова и Алексей Алипов продемонстрировали 11-й результат (142), Екатерина Субботина и Максим Кабацкий стали 14-ми (139)

На данный момент сборная России на Олимпиаде-2020 занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.

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