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Россияне Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков вышли в финал ОИ-2021 в прыжках на батуте

Россияне Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков вышли в финал ОИ-2020 в прыжках на батуте
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Россияне Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков вышли в финал соревнований по прыжкам на батуте в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В квалификации Юдин продемонстрировал седьмой результат (111,245), Ушаков — восьмой (109,485).

В финале, который начнётся в 8:50 мск, выступят восемь спортсменов.

Вчера, 30 июля, в женских соревнованиях по прыжкам на батуте россиянка Сусана Кочесок стала седьмой.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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Россиянка Сусана Кочесок стала седьмой в прыжках на батуте на Олимпиаде-2020 в Токио
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