Пловчиху Лилли Кинг возмутило отношение американцев к серебру и бронзе на Олимпиаде-2020

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира американка Лилли Кинг критически высказалась об отношении соотечественников к медалям серебряной и бронзовой пробы на Играх.

На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) 24-летней Кинг пока удалось завоевать лишь серебряную медаль в плавании на дистанции 200 м брассом и бронзовую в плавании на 100 м брассом.

«Прошу прощения за мой французский, но тот факт, что мы не радуемся серебру и бронзе – это чушь собачья. Возможно, у нас очень завышенные стандарты для подобных вещей, поскольку мы представляем США. Но это не оправдывает того факта, что у нас серебро и бронза ценятся не так сильно, как золото», — приводит слова Кинг Yahoo.

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