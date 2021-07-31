Пловчиху Лилли Кинг возмутило отношение американцев к серебру и бронзе на Олимпиаде-2020

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира американка Лилли Кинг критически высказалась об отношении соотечественников к медалям серебряной и бронзовой пробы на Играх.
На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) 24-летней Кинг пока удалось завоевать лишь серебряную медаль в плавании на дистанции 200 м брассом и бронзовую в плавании на 100 м брассом.
«Прошу прощения за мой французский, но тот факт, что мы не радуемся серебру и бронзе – это чушь собачья. Возможно, у нас очень завышенные стандарты для подобных вещей, поскольку мы представляем США. Но это не оправдывает того факта, что у нас серебро и бронза ценятся не так сильно, как золото», — приводит слова Кинг Yahoo.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать
- 31 июля 2021
-
10:36
-
10:32
-
10:31
-
10:23
-
10:15
-
10:08
-
09:57
-
09:57
-
09:42
-
09:42
-
09:28
-
09:24
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:32
-
08:10
-
08:01
-
07:47
-
07:38
-
07:01
-
06:48
-
06:46
-
06:34
-
06:34
-
06:21
-
06:18
-
06:06
-
05:53
-
05:42
-
05:35
-
05:28
-
05:22
-
05:15
-
05:07