Японские спортсмены подвергаются массовым нападкам в социальных сетях во время ОИ-2020

Эксперты призывают к принятию жёстких мер по защите психического здоровья олимпийцев в связи с большим ростом кибербуллинга японских спортсменов во время Олимпийских игр — 2020 в Токио.
Даики Хасимото, завоевавший золото в финале мужского многоборья по спортивной гимнастике, является одним из последних примеров того, как победа на Олимпиаде может быть омрачена ненавистными сообщениями в интернете. Его критиковали за то, что он получил несправедливо высокую оценку за своё выступление.
«Мне жаль, что моё выступление привело к спорному судейству на такой сцене, как Олимпийские игры в Токио», — написал Хасимото в своём «Инстаграме».
Другая японская гимнастка Маи Мураками, занявшая пятое место в личном многоборье среди женщин, также сообщила о том, что стала объектом нападок в социальных сетях.
Дзюн Мидзутани, который принес Японии первую в истории олимпийскую золотую медаль по настольному теннису в смешанных парах, и Каноа Игараси, завоевавший серебро в сёрфинге, рассказали, что и они получали ненавистные сообщения в основном через свои аккаунты в социальных сетях.
Спортсмены из других стран, включая американскую гимнастку Симону Байлз, также подвергались нападкам.
Для борьбы с оскорблениями в интернете Японский олимпийский комитет создал специальную группу, которой поручено патрулировать аккаунты спортсменов в социальных сетях, чтобы оградить их от любых возможных ненавистнических комментариев во время игр.
Шиничи Ямагучи, доцент Международного университета Японии, хорошо разбирающийся в сервисах социальных сетей, призвал к необходимости создания системы поддержки спортсменов в современном информационно-ориентированном обществе.
- 31 июля 2021
-
11:50
-
11:33
-
11:31
-
11:24
-
11:21
-
11:12
-
10:58
-
10:58
-
10:51
-
10:36
-
10:32
-
10:31
-
10:23
-
10:15
-
10:08
-
09:57
-
09:57
-
09:42
-
09:42
-
09:28
-
09:24
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:32
-
08:10
-
08:01
-
07:47
-
07:38
-
07:01
-
06:48
-
06:46
-
06:34
-
06:34
-
06:21