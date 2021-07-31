Японские спортсмены подвергаются массовым нападкам в социальных сетях во время ОИ-2020

Эксперты призывают к принятию жёстких мер по защите психического здоровья олимпийцев в связи с большим ростом кибербуллинга японских спортсменов во время Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Даики Хасимото, завоевавший золото в финале мужского многоборья по спортивной гимнастике, является одним из последних примеров того, как победа на Олимпиаде может быть омрачена ненавистными сообщениями в интернете. Его критиковали за то, что он получил несправедливо высокую оценку за своё выступление.



«Мне жаль, что моё выступление привело к спорному судейству на такой сцене, как Олимпийские игры в Токио», — написал Хасимото в своём «Инстаграме».



Другая японская гимнастка Маи Мураками, занявшая пятое место в личном многоборье среди женщин, также сообщила о том, что стала объектом нападок в социальных сетях.



Дзюн Мидзутани, который принес Японии первую в истории олимпийскую золотую медаль по настольному теннису в смешанных парах, и Каноа Игараси, завоевавший серебро в сёрфинге, рассказали, что и они получали ненавистные сообщения в основном через свои аккаунты в социальных сетях.

Спортсмены из других стран, включая американскую гимнастку Симону Байлз, также подвергались нападкам.

Для борьбы с оскорблениями в интернете Японский олимпийский комитет создал специальную группу, которой поручено патрулировать аккаунты спортсменов в социальных сетях, чтобы оградить их от любых возможных ненавистнических комментариев во время игр.



Шиничи Ямагучи, доцент Международного университета Японии, хорошо разбирающийся в сервисах социальных сетей, призвал к необходимости создания системы поддержки спортсменов в современном информационно-ориентированном обществе.