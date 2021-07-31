Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Японские спортсмены подвергаются массовым нападкам в социальных сетях во время ОИ-2020

Японские спортсмены подвергаются массовым нападкам в социальных сетях во время ОИ-2020
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперты призывают к принятию жёстких мер по защите психического здоровья олимпийцев в связи с большим ростом кибербуллинга японских спортсменов во время Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Даики Хасимото, завоевавший золото в финале мужского многоборья по спортивной гимнастике, является одним из последних примеров того, как победа на Олимпиаде может быть омрачена ненавистными сообщениями в интернете. Его критиковали за то, что он получил несправедливо высокую оценку за своё выступление.

«Мне жаль, что моё выступление привело к спорному судейству на такой сцене, как Олимпийские игры в Токио», — написал Хасимото в своём «Инстаграме».

Другая японская гимнастка Маи Мураками, занявшая пятое место в личном многоборье среди женщин, также сообщила о том, что стала объектом нападок в социальных сетях.

Дзюн Мидзутани, который принес Японии первую в истории олимпийскую золотую медаль по настольному теннису в смешанных парах, и Каноа Игараси, завоевавший серебро в сёрфинге, рассказали, что и они получали ненавистные сообщения в основном через свои аккаунты в социальных сетях.

Спортсмены из других стран, включая американскую гимнастку Симону Байлз, также подвергались нападкам.

Для борьбы с оскорблениями в интернете Японский олимпийский комитет создал специальную группу, которой поручено патрулировать аккаунты спортсменов в социальных сетях, чтобы оградить их от любых возможных ненавистнических комментариев во время игр.

Шиничи Ямагучи, доцент Международного университета Японии, хорошо разбирающийся в сервисах социальных сетей, призвал к необходимости создания системы поддержки спортсменов в современном информационно-ориентированном обществе.

Новость по теме
Олимпийский чемпион Хасимото подвергся травле со стороны китайцев
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021