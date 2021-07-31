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В Госдуме восхитились разгромной победой российских волейболисток над США на ОИ-2020

В Госдуме восхитились разгромной победой российских волейболисток над США на ОИ-2020
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Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на победу российских волейболисток в матче с командой США на групповом этапе Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония) со счётом 3:0 (25:20, 25:12, 25:19).

«Поздравляем наших девочек! Россия разгромила Америку, которую не обыгрывала шесть лет! Впереди плей-офф — теперь нашей команде нужно максимально сосредоточиться, потому что на такой стадии ошибок не прощают. Верим и надеемся!

Мы восхищены российской командой! Настолько уверенно победить принципиального соперника в лице США — это очень круто. Идеальное окончание группового этапа», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сборная России с тремя победами гарантировала себе выход в четвертьфинал Олимпиады.

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