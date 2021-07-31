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Женская сборная России по регби-7 заняла восьмое место на Олимпиаде-2021 в Токио

Женская сборная России по регби-7 заняла восьмое место на Олимпиаде-2020 в Токио
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Женская сборная России по регби-7 в матче за седьмое место на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) проиграла команде Китая со счётом 10:22. По ходу встречи россиянки вели 10:0.

На групповой стадии россиянки проиграли Великобритании (12:14) и Новой Зеландии (0:33), а также обыграли Кению (35:12). По итогам группового этапа российские регбистки заняли третье место и вышли в четвертьфинал, где вновь проиграли Новой Зеландии (0:36). В матче за пятое место сборная России уступила австралийкам (7:35).

В финале олимпийского турнира сыграют сборные Франции и Новой Зеландии. В матче за бронзу встретятся команды Фиджи и Великобритании. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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Олимпийские игры (ж). За 7-е место
31 июля 2021, суббота. 10:30 МСК
Россия
Окончен
10 : 22
Китай
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Новости. Олимпиада 2020
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