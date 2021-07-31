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«Пляжники» Красильников и Стояновский вышли в плей-офф Олимпиады-2020 в Токио

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали вторую победу на групповом этапе соревнований по пляжному волейболу на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), это позволило им выйти в плей-офф соревнований.

В третьем туре Красильников и Стояновский со счётом 2:1 (19:21, 21:13, 15:8) переиграли чешский дуэт Ондржей Перушич / Давид Швейнер.

Напомним, в первом туре россияне победили мексиканскую пару Джосу Гастон Гасиола Лейва / Хосе Луис Рубио Камарго со счётом 2:1 (24:26, 21:15, 18:16). Во втором — уступили латвийскому дуэту Мартиньш Плявиньш / Эдгар Тоцс со счётом 1:2 (21:13, 19:21, 11:15).

Ранее в плей-офф Игр-2020 вышла ещё одна российская пара — Илья Лешуков и Константин Семёнов.

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