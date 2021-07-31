Турецкий лучник Мете Газоз выиграл золото Олимпиады-2020 в Токио

Турецкий лучник Мете Газоз выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в личных соревнованиях. В финале он победил итальянца Мауро Несполи со счётом 6:4

В противостоянии за бронзу японец Такахару Фурукава одолел представителя Китайского Тайбэя Дана Чжичжуня со счётом 7:3.

Российский лучник Галсан Базаржапов в 1/32 финала проиграл индийцу Правину Джадхаву со счётом 0:6.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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