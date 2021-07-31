Шишкарёв: Вяхиреву соперницы били, кидали об пол, а она столько пенальти заработала

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв прокомментировал волевую победу россиянок в матче со сборной Франции на групповом этапе Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) со счётом 28:27.

«У меня была внутренняя уверенность, что мы должны победить сегодня. Когда оторвались в первом тайме на три гола, а потом ушли на «минус два», было видно, что не Франция усилила игру, а мы сами ошибались. Во втором тайме всё развернулось в ту сторону, которую я и предполагал. И Аня Седойкина сыграла хорошо, её великолепный сейв на последних минутах всё решил. И бесстрашная игра Ани Вяхиревой, которую соперницы били, кидали об пол. Что только ни делали с ней, а она столько пенальти заработала.

И Катя Ильина показала уникальный результат. Она показала, что можно, не участвуя в игре, выходить со скамейки и забивать столько пенальти. Это же дополнительная ответственность. Я не знаю в истории гандбола случая, когда игрок, выходя с лавки, забил девять из девяти пенальти за матч. Это предопределило конечный результат. Наши игроки продемонстрировали мужество, настоящую страсть.

В своём обращении я сравнил сегодняшний матч с битвой на Бородинском поле. Там победителя история так и не выявила, но французы всё равно покинули Москву. Пусть лучшие качества, присущие воинам, и реальное мастерство сыграют свою роль. И это сегодня всё получилось. Девчонки доказали, что они по праву могут претендовать на призовые места. На Олимпиаде все настроены обыграть именно нас, олимпийских чемпионок», — приводит слова Шишкарёва «Р-Спорт».