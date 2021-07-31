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Китайский тяжелоатлет Лю Сяоцзюнь выиграл золото на Олимпиаде-2021 в Токио

Китайский тяжелоатлет Лю Сяоцзюнь выиграл золото на Олимпиаде-2020 в Токио
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Китайский тяжелоатлет Лю Сяоцзюнь выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории до 81 кг. Серебряным призёром стал Сакарьяс Боннат Мичель из Доминиканской Республики. Бронза досталась итальянцу Антонио Пиццолато.

Тяжёлая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. До 81 кг
1. Лю Сяоцзюнь (Китай) — 374 кг (170 + 204, олимпийский рекорд).
2. Сакарьяс Боннат Мичель (Доминиканская Республика) — 367 (163 + 204).
3. Антонио Пиццолато (Италия) — 365 (165 + 200).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград.

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