Томас Бах: надеюсь, что японский народ не изменит своего отношения к Играм

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что, по его мнению, японская общественность стала лучше принимать Олимпийские игры — 2020 в Токио, несмотря на ранний скептицизм по поводу их проведения в условиях мировой пандемии.

«Я надеюсь, что японский народ не изменит своего отношения к Играм. Почти 90 процентов населения Японии за это время включили трансляции Олимпиады. Эти цифры и эти рейтинги, я думаю, говорят сами за себя. Это показывает нам, что на самом деле чувствует японский народ.

Это первый раз за последнее время, когда все люди снова собираются вместе и празднуют. Во всём этом хрупком мире с новостями и тревогами о пандемии, о политической конфронтации, об агрессии, о разделении, эти Игры несут послание надежды и солидарности», — приводит слова Баха Kyodo.