Томас Бах: надеюсь, что японский народ не изменит своего отношения к Играм

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что, по его мнению, японская общественность стала лучше принимать Олимпийские игры — 2020 в Токио, несмотря на ранний скептицизм по поводу их проведения в условиях мировой пандемии.
«Я надеюсь, что японский народ не изменит своего отношения к Играм. Почти 90 процентов населения Японии за это время включили трансляции Олимпиады. Эти цифры и эти рейтинги, я думаю, говорят сами за себя. Это показывает нам, что на самом деле чувствует японский народ.
Это первый раз за последнее время, когда все люди снова собираются вместе и празднуют. Во всём этом хрупком мире с новостями и тревогами о пандемии, о политической конфронтации, об агрессии, о разделении, эти Игры несут послание надежды и солидарности», — приводит слова Баха Kyodo.
- 31 июля 2021
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