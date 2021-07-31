Гандболистка Макеева – о матче с Францией: я герой концовки? Нет, все девчонки бились

Российская гандболистка Ксения Макеева прокомментировала победу команды в матче со сборной Франции на групповом этапе Олимпиады-2020 в Токио (Япония). Россиянки одержали волевую победу со счётом 28:27 и досрочно вышли в четвертьфинал.
«После Венгрии было полное опустошение… Сегодня в матче с француженками накал был ещё жёстче. Теперь надо восстановиться, отдохнуть — завтра уже подготовка к Испании. Эмоции надо отпустить, иначе можно перегореть.
Я — герой концовки? Да не герой я — бились все девчонки. Сегодня была настоящая команда! Хочу сказать всем спасибо. Я сейчас говорю, а у меня мурашки (смеётся). Перехватить инициативу в игре мог любой — это было круто! После первого тайма сказали себе, что выходим и заново играем. Единственное, надо было понять, как сыграть в атаке — мы чуть в первом тайме ошибались. После игры все похлопали друг другу, обнялись. Я даже заплакала. Это были настоящие эмоции! Адреналин зашкаливал», — передаёт слова Макеевой корреспондент «Чемпионата».
- 31 июля 2021
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