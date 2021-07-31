Нидерланды завоевали четвёртое золото на Олимпийских играх — 2020 в Токио

Нидерландский яхтсмен-виндсёрфер Киран Бадлу завоевал золотую медаль в соревнованиях по парусному спорту в классе RS:X на Олимпиаде-2020 в Токио. Она стала четвёртой для его олимпийской сборной.

Второе место досталось французу Тома Гояру, на третьей строчке расположился Би Куань из Китая.

Соревнования в парусном спорте на Олимпийских играх — 2020 проходят в Эносиме с 25 июля по 5 августа 2021 года. 350 спортсменов разыграют в общей сложности десять комплектов медалей.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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