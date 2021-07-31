Сень жёстко боролась с француженкой, гандболистки России прыгали от радости. Фото победы

Женская сборная России по гандболу обыграла национальную команду Франции в четвёртом матче группового этапа на летней Олимпиаде — 2020 в Токио (Япония) со счётом 28:27 и досрочно вышла в четвертьфинал.



Напомним, в первых трёх играх российские гандболистки набрали 3 очка. В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Испании. Встреча состоится 2 августа.

Российская гандболистка Ксения Макеева прокомментировала победу в матче со сборной Франции в четвёртом матче группового этапа Олимпиады-2020.



«Результат может быть разным, главное – как ты играешь. Сегодня мы были единым целым, бились друг за друга. На площадке была Команда. Во второй половине первого тайма совершили несколько необязательных потерь, пропустили легкие мячи. Но мы видели, что игра получается, и надо продолжать в том же духе».

Лучшие кадры с матча Россия — Франция — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.