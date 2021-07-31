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Каримова ответила на вопрос, какую из двух медалей на ОИ-2020 ей было завоевать сложнее

Каримова ответила на вопрос, какую из двух медалей на ОИ-2020 ей было завоевать сложнее
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Россиянка Юлия Каримова завоевала сегодня бронзовую медаль в стрельбе из винтовки с трёх позиций с 50 м на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Несколькими днями ранее спортсменка также заняла третье место по стрельбе из винтовки с 10 м в миксте с Сергеем Каменским. После завершения соревнований Юлия ответила, какую из этих двух медалей было выиграть труднее.

«На Олимпиаде это уже вторая бронзовая медаль для меня. Какую было тяжелее завоевать? Наверное, в командном соревновании: ответственность была не только за себя, но и за Сергея. Для меня это было немного странно (смеется). Что касается эмоций, не могу выделить ни одну из них — обе очень ценные», — передаёт слова Каримовой корреспондент «Чемпионата».

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