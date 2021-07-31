Стрелок Юлия Зыкова поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали на ОИ-2020

Россиянка Юлия Зыкова поделилась эмоциями от завоевания серебряной медали в стрельбе из винтовки с трёх позиций с 50 м на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

«Это единственное соревнование, которое нужно было ждать неделю. Ожидание было трудное: ребята уже выступают, занимают призовые места, а ты всё тренируешься и ждёшь своего времени. На Олимпиаде очень много прессы — это всё немного отвлекает. Но я старалась ограничивать себя.

Пока смешанные чувства, мы очень рады, что удалось хорошо отработать и выиграть медали. Это очень крутой опыт. Волнение присутствовало на протяжении всего сегодняшнего дня. В финальной перестрелке не следила за попаданиями соперницы, просто разговаривала сама с собой, думала, что необходимо работать до последнего выстрела, делать всё чётко. Стараюсь. Сделала, что смогла

Слышала гул трибун, но лично мне это не мешает. Конечно, есть расстройство, что не получилось завоевать золото… Значит надо больше работать

На церемонии награждения перепутали букеты цветов (смеётся). Я взяла первый попавшийся букет: даже не знала, что они зависят от итогового места. Швейцарка мне ничего не сказала — мы просто посмеялись», — передаёт слова Зыковой корреспондент «Чемпионата».