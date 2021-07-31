Гандболистка Анна Сень — о победе над Францией: господи, я сорвала голос

Олимпийская чемпионка, гандболистка сборной России Анна Сень отреагировала на победу в матче олимпийского турнира в Токио с командой Франции со счётом 28:27.

«Господи, я сорвала себе голос. Умнички мои. Горжусь каждой. Сегодня мы многое доказали. Пусть эта победа нам даст ещё больше желания выигрывать и уверенности в своих силах. Спасибо вам за поддержку, за эти добрые слова и ранние подъемы»,- написала Сень.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Сень

Сборная России досрочно вышла в плей-офф Олимпийских игра. В заключительном матче группового этапа подопечные Алексея Алексеев сыграеют с командой Испании. Встреча состоится 2 августа.

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